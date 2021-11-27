Карпати мінімально перемогли Діназ у поєдинку 20-го туру Другої ліги та тріумфально завершили 2021 рік. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Друга ліга 2021/22

Карпати – Діназ – 2:0

Голи: Болденков, 52, Кожанов, 79, (пен.)

Вилучення: Волошин, 66 (Діназ)

Лідери групи А Другої ліги – Карпати та Діназ – завершали ігрову програму суботи. Львів'яни підходили до матчу в статусі фаворита – "леви" перемагали у 12-ти поспіль поєдинках в чемпіонаті. Карпати мали й особисті мотиви перед цим поєдинком – саме Діназ завдав однієї з двох поразок львівського клубу у чемпіонаті.

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Втім, перший тайм видався досить неактивним. Діназ намагався тримати м'яч біля власних воріт та не особливо поспішав у атаку, а Карпати не сильно йшли пресинг. У другій половині "леви" більш яскраво заграли в атаці (не без допомоги ультрас, які влаштували файєр-шоу, аби запалити команду). І на 52 хвилині глядачі побачили перший гол: після подачі з кутового Болденков з близької відстані заштовхав м'яч у ворота.

Діназ спробував відповісти та завдав кілька неприємних ударів, проте гравцям бракувало влучності. А на 66 хвилині гості залишились у меншості – Андрій Волошин отримав другу жовту картку за фол на фланзі. Карпати скористались чисельною перевагою та змогло забити вдруге на 79 хвилині – Кожанов реалізував пенальті та тріумфально завершив 2021 рік для львівського клубу.

Таким чином, Карпати повернулись на перше місце, набравши 48 очок (Лівий берег другий з 46 пунктами). Діназ з 40 балами залишився четвертим.

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