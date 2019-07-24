Карпати перемогли у останньому спарингу перед початком сезону – дублем відзначився потенційний новачок львів'ян

Карпати перемогли грузинський Шевардені 1906 у останньому контрольному матчі перед початком нового сезону.

Товариський матч

Карпати – Шевардені 1906 – 2:1

Карпати підписали хавбека Шахтаря Якімця та 18-річного ізраїльтянина

Карпати провели останній товариський матч перед початком нового сезону. Суперником став грузинський Шевардені 1906. Львівська команда володіла ініціативою у першому таймі та наприкінці 45-хвилинки забила два м'ячі.

Спочатку потенційний новачок Карпат, ім'я якого не називається, був першим на м'ячі після відскоку від поперечки, а вже у наступній атаці забив красивий гол від стійки воріт з дальної дистанції.

Підківка офіційно повернувся в Карпати

У другому таймі грузинська команда заробила право виконати пенальті і успішно його реалізувала. У підсумку – мінімальна перемога української команди з рахунком 2:1.