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Карпаты победили в последнем спарринге перед началом сезона – дублем отметился потенциальный новичок львовян

22:47 7 Читати українською
Карпаты победили в последнем спарринге перед началом сезона – дублем отметился потенциальный новичок львовян
Карпаты 2 Шевардени 1906 / Карпаты

Карпаты победили грузинский Шевардени 1906 в последнем контрольном матче перед началом нового сезона.

Товарищеский матч

Карпаты – Шевардени 1906 – 2:1

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Карпаты провели последний товарищеский матч перед началом нового сезона. Соперником стал грузинский Шевардени 1906. Львовская команда владела инициативой в первом тайме и в конце 45-минутки забила два мяча.

Сначала потенциальный новичок Карпат, имя которого не называется, был первым на мяче после отскока от перекладины, а уже в следующей атаке забил красивый гол от стойки ворот с дальней дистанции.

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Во втором тайме грузинская команда заработала право исполнить пенальти и успешно его реализовала. В итоге – минимальная победа украинской команды со счетом 2:1.

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Карпаты Карпаты Товарищеские матчи Шевардени 1906
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