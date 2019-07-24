Карпаты победили в последнем спарринге перед началом сезона – дублем отметился потенциальный новичок львовян

Карпаты победили грузинский Шевардени 1906 в последнем контрольном матче перед началом нового сезона.

Товарищеский матч

Карпаты – Шевардени 1906 – 2:1

Карпаты подписали хавбека Шахтера Якимца и 18-летнего израильтянина

Карпаты провели последний товарищеский матч перед началом нового сезона. Соперником стал грузинский Шевардени 1906. Львовская команда владела инициативой в первом тайме и в конце 45-минутки забила два мяча.

Сначала потенциальный новичок Карпат, имя которого не называется, был первым на мяче после отскока от перекладины, а уже в следующей атаке забил красивый гол от стойки ворот с дальней дистанции.

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Во втором тайме грузинская команда заработала право исполнить пенальти и успешно его реализовала. В итоге – минимальная победа украинской команды со счетом 2:1.