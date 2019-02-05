Карпати переглядають вінгера збірної Гаїті

Львівські Карпати можуть підсилитись Джиммі Саноном.

22-річний вінгер збірної Гаїті Джиммі Санон перебуває на перегляді у львівських Карпатах, крім того хавбек зіграв у контрольному матчі проти Напредака, повідомляє сайт вболівальників "зелених левів".

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До слова, гаїтянин звик грати на правому фланзі атаки, на позиції Шведа, але може зіграти і зліва. На рахунку Санона 4 матчі за збірну Гаїті, але голами гравець не відзначався.

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Останнім клубом вінгера була Оттава Ф’юрі, яку футболіст покинув у грудні 2018-го року у статусі вільного агента.