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Карпаты просматривают вингера сборной Гаити

08:26 130 Читати українською
Карпаты просматривают вингера сборной Гаити
Джимми Санон / Соцсети

Львовские Карпаты могут усилиться Джимми Саноном.

22-летний вингер сборной Гаити Джимми Санон находится на просмотре во львовских Карпатах, кроме того хавбек сыграл в контрольном матче против Напредака, сообщает сайт болельщиков "зеленых львов".

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К слову, гаитянин привык играть на правом фланге атаки, на позиции Шведа, но может сыграть и слева. На счету Санона 4 матча за сборную Гаити, но голами игрок не отмечался.

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Последним клубом вингера была Оттава Фьюри, которую футболист покинул в декабре 2018 года в статусе свободного агента.

Товарищеские матчи

Карпаты - Напредак: Суббота 02 февраля 2019

Карпаты
Матч окончен
1 : 0
Напредак
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