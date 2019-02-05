Карпаты просматривают вингера сборной Гаити

Львовские Карпаты могут усилиться Джимми Саноном.

22-летний вингер сборной Гаити Джимми Санон находится на просмотре во львовских Карпатах, кроме того хавбек сыграл в контрольном матче против Напредака, сообщает сайт болельщиков "зеленых львов".

Карпаты определились с соперниками на втором сборе – одну из команд тренирует украинец

К слову, гаитянин привык играть на правом фланге атаки, на позиции Шведа, но может сыграть и слева. На счету Санона 4 матча за сборную Гаити, но голами игрок не отмечался.

Карпаты благодаря голу Шведа обыграли сербский Напредак

Последним клубом вингера была Оттава Фьюри, которую футболист покинул в декабре 2018 года в статусе свободного агента.