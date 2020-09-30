Львівські Карпати отримали чергове покарання через борги, які продовжуть висіти на клубі, повідомляє видання UA-Футбол.

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Міжнародна федерація футболу ухвалила рішення заборонити львівському клубу реєструвати нових футболістів до того часу, поки клуб повністю не розрахується з усіма боргами. До слова, раніше Карпатам було заборонено реєструвати новачків протягом трьох найближчих трансферних вікон. Відтепер Дисциплінарний комітет ФІФА перевів цю заборону у безстрокову.

Нагадаємо, Карпати розпочали своє сходження в еліту з Другої ліги. Після 4-х турів "зелено-білі" посідають у турнірній таблиці групи А 11-ту сходинку, здобувши у трьох матчах одну перемогу і зазнавши двох поразок.

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