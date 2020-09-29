Аби потрапити на матчі "зелено-білих", більше не треба стояти у довжелезних чергах.

Львівські Карпати запустили сервіс з онлайн-продажу квитків, повідомляє офіційний сайт "левів".

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До революційного рішення керівництво клубу підштовхнули нові правила з продажу перепусток, зумовлених пандемією COVID-19 – згідно з медичним протоколом, продавати квитки можна лише в режимі онлайн.

Першим матчем, на який можна буде придбати електронний документ, стане зустріч з київським Рубіконом, що відбудеться 3 жовтня о 14:00 на стадіоні Україна. Допомагатиме у цьому "левам" компанія E-Sport, на сайті якої і можна оформити перепустку.

Вартість тікетів становитиме 30 і 50 гривень, а також 200 і 500 гривень в VIP-секторах. Електронний квиток не обов’язково роздруковувати – його можна показати стюардам в електронному вигляді з екрану смартфона.

Нагадаємо, Карпати після 4 турів посідають у турнірній таблиці Другої ліги групи А 11 сходинку, здобувши у трьох матчах одну перемогу і зазнавши двох поразок.

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