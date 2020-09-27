Друга ліга, 4-й тур

Дніпро Черкаси – Реал Фарма – 0:1

Гол: Буряченко, 12

Карпати Галич – Карпати Львів – 3:1

Голи: Бей, 29, Козак, 74, Мердєєв, 90+2 – Енете, 34

Вилучення: Підгурський, 78 (Карпати Л)

Кривбас – Миколаїв-2 – 1:1

Голи: Лотоцький, 19 (аг.) – Порох, 90+4

Вилучення: Льопка, 75

Поділля – Діназ – 3:3

Голи: Шпікулда, 44, Жданов, 72, Каверін, 90+2 – Чепурненко, 31, 66, Безпалий, 84

Вилучення: Жданов, 77 (П)

Чайка – Ужгород – 1:2

Голи: Лига, 7 – Вагін, 54, Федак, 66

Друга ліга: Таврія-Сімферополь принизила МФК Металург, Нива Вінниця втратила перемогу у двобої з Буковиною

У своєрідному дербі Карпати з Галича приймали Карпати Львів. У першій половині гри суперники обмінялись голами, але другий тайм був саме за господарями, де вони відвантажили львів'янам два м'ячі. Гравці з Галича здобули першу перемогу у нинішньому сезоні, а Карпати Львів опустились на 11-ту сходинку.

Кривбас вважався фаворитом поєдинку проти Миколаєва-2, проте гості зуміли дати бій. Реанімована криворізька команда відкрила рахунок і втримувала перевагу до завершення матчу. Перед фінальним свистком радість фанів Кривбаса голом припинив нападник миколаївців Богдан Порох.

В інших поєдинках Поділля та Діназ потішили вболівальників голепадом, розписавши результативну нічию 3:3. Черкаський Дніпро вдома поступився Реалу Фармі, Ужгород на виїзді здолав Чайку.

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