Львовские Карпаты получили очередное наказание из-за долгов, которые продолжают висеть на клубе, сообщает издание UA-Футбол.

Карпаты впервые в своей истории начали продажу билетов онлайн

Международная федерация футбола приняла решение запретить львовскому клубу регистрировать новых футболистов до тех пор, пока клуб полностью не рассчитается со всеми долгами. К слову, ранее Карпатам было запрещено регистрировать новичков в течение трех ближайших трансферних окон. Теперь Дисциплинарный комитет ФИФА перевел этот запрет в бессрочный.

Напомним, Карпаты начали свое восхождение в элиту из Второй лиги. После 4-х туров "зелено-белые" занимают в турнирной таблице группы А 11-ю строчку, добыв в трех матчах одну победу и потерпев два поражения.

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