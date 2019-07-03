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Карпаты официально подписали Мартинса – защитника сборной Люксембурга, который играл против Украины

20:41 69 Читати українською
Карпаты официально подписали Мартинса – защитника сборной Люксембурга, который играл против Украины
Марвин Мартинс / Фото ФК Карпаты

Защитник сборной Люксембурга Марвин Мартинс примерил зелено-белую форму.

Марвин Мартинс отныне будет защищать цвета львовских Карпат, сообщает официальный сайт клуба.

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24-летний защитник присоединился к лагерю "львов" на правах свободного агента. Львовский клуб подписал с Марвином контракт на 2 года.

Стоит отметить, Мартинс выступает за сборную Люксембурга и сыграл на Арене Львов весь матч против сборной Украины (0:1) в рамках квалификации к Евро-2020.

Последним клубом легионера Карпат был люксембургский Прогресс. Мартинс уже принял участие в нескольких спаррингах Карпат во время подготовки к сезону 2019/20.

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