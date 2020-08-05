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Карпати офіційно оголосили про зміну логотипу

10:40 - Читать на русском
Карпати офіційно оголосили про зміну логотипу
Олег Смалійчук з представником ультрас Карпат / фото ФК Карпати

Львівські Карпати продовжують проводити глобальні зміни. Цього разу "зелено-білі" змінили свою історичну емблему.

Карпати вирішили провести тотальний ребрендинг та змінили логотип, повідомляє офіційний сайт "левів". При цьому права на емблему вирішили передати ультрас львівського клубу.

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"Легендарний герб Карпат не зникає. Це головний символ клубу, його історії та досягнень. Тому Карпати вирішили передати його тим, хто найбільше заслуговує ним володіти. Громадська організація "Ультрас Карпати", що об’єднує активних вболівальників "зелено-білих", відтепер є повноправним власником прав на клубний герб", – йдеться на сайті "левів".

"Я переконаний, що далі ми всі будемо плисти в одному човні, маючи одне спільне бачення, одну стратегію і одну мету. Разом з вами, справжніми фанатами, які завжди носитимуть герб на серці і ніколи не "перевзуються", разом з вашою довірою і підтримкою, ми зробимо сильний клуб, яким будемо пишатися", – зазначив співвласник клубу Олег Смалійчук.

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