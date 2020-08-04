Карпати визначились з кандидатурами асистентів головного тренера

Асистентами Романа Гнатіва на тренерському містку стануть Богдан Стронцицький та Олександр Гринишин, повідомляє Meta Ratings.

Карпати отримають нового директора – ним стане відомий журналіст

До слова, Карпати також намагатимуться зберегти команду U-19 у структурі клубу. Додамо, що нещодавно Роман Санжар покинув львівський клуб, а новим головним тренером призначили Романа Гнатіва, який раніше працював з командою Карпат U-19. "Левам" в цьому сезоні навіть не вдалось завершити сезон – за дві неявки на матчі без поважних причин УПЛ ухвалила рішення достроково зняти команду з чемпіонату.

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