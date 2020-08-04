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Карпати визначились з кандидатурами асистентів головного тренера

16:26 - Читать на русском
Карпати визначились з кандидатурами асистентів головного тренера
Роман Гнатів / ФК Карпати

Львівські Карпати вже найближчим часом оголосять імена помічників головного тренера Романа Гнатіва.

Асистентами Романа Гнатіва на тренерському містку стануть Богдан Стронцицький та Олександр Гринишин, повідомляє Meta Ratings.

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До слова, Карпати також намагатимуться зберегти команду U-19 у структурі клубу. Додамо, що нещодавно Роман Санжар покинув львівський клуб, а новим головним тренером призначили Романа Гнатіва, який раніше працював з командою Карпат U-19. "Левам" в цьому сезоні навіть не вдалось завершити сезон – за дві неявки на матчі без поважних причин УПЛ ухвалила рішення достроково зняти команду з чемпіонату.

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