Карпати не подали апеляцію на рішення щодо виключення з УПЛ – вердикт набрав чинності

УПЛ отримала лист від Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу, в якому повідомляється, що рішення КДК від 9 липня цього року щодо ФК Карпати (Львів) набуло чинності, оскільки станом на 22 липня не було оскаржене клубом.

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Як повідомляє прес-служба організації, за результатами розгляду, на підставі ст. 9 Регламенту УПЛ, були ухвалені наступні рішення: зарахувати ФК Карпати (Львів) технічні поразки з рахунком 0:3 за неявку на матч без поважної причини у поєдинках 24-го та 29-го турів проти Маріуполя; зарахувати ФК Карпати (Львів) у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки (-:+), а командам-суперницям – технічні перемоги (+:-).

Нагадаємо, що 9 липня КДК УАФ розглянув справу за заявою УПЛ стосовно неявки ФК Карпати (Львів) на матч 24-го туру проти Маріуполя, а також матч 29-го туру проти все того ж Маріуполя. Львівський клуб був виключений з УПЛ.

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