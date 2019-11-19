Карпати можуть отримати трансферний бан на три роки

Львівські Карпати можуть отримати серйозне покарання за борг перед Севільєю за трансфер Хорхе Карраскаля.

"Карпати дійсно мають борг перед Севільєю за трансфер Хорхе Карраскаля. Також є лист від ФІФА, в якому вказані терміни виплати коштів за гравця і попередження про можливий трансферний бан на три сезони, якщо борг погасити не вийде.

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Не дивлячись на це, у нас напрацьовані певні механізми і варіанти вирішення цієї ситуації. У Рівер Плейта є право викупу Карраскаля. Крім того, є інтерес від інших клубів. Тому у нас є час для домовленостей і врегулювання проблеми", – зазначив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин в коментарі Football.ua.

Нагадаємо, Хорхе Карраскаль приєднався до Рівер Плейта в січні 2019 року на правах оренди. У нинішньому розіграші чемпіонату Аргентини на рахунку Карраскаля 8 матчів та 2 голи.

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