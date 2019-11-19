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Карпати можуть отримати трансферний бан на три роки

16:40 566 Читать на русском
Карпати можуть отримати трансферний бан на три роки
Хорхе Карраскаль / фото: ФК Карпати

Львівські Карпати можуть отримати серйозне покарання за борг перед Севільєю за трансфер Хорхе Карраскаля.

"Карпати дійсно мають борг перед Севільєю за трансфер Хорхе Карраскаля. Також є лист від ФІФА, в якому вказані терміни виплати коштів за гравця і попередження про можливий трансферний бан на три сезони, якщо борг погасити не вийде.

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Не дивлячись на це, у нас напрацьовані певні механізми і варіанти вирішення цієї ситуації. У Рівер Плейта є право викупу Карраскаля. Крім того, є інтерес від інших клубів. Тому у нас є час для домовленостей і врегулювання проблеми", – зазначив виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин в коментарі Football.ua.

Нагадаємо, Хорхе Карраскаль приєднався до Рівер Плейта в січні 2019 року на правах оренди. У нинішньому розіграші чемпіонату Аргентини на рахунку Карраскаля 8 матчів та 2 голи.

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Головне Трансфери Хорхе Карраскаль Хорхе Карраскаль Ростислав Ящишин Карпати Карпати Севілья Севілья
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