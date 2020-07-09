Карпати мають право подати документи на атестацію для участі в Першій лізі

Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко висловився щодо виключення Карпат з УПЛ.

"Клуб не позбавлений професіонального статусу і має право подати документи на атестацію для участі в чемпіонаті Першої ліги.

Карпати офіційно виключені з УПЛ

А вже потім комітет з атестації УАФ розгляне, чи відповідають Карпати критеріям чи ні, і прийме рішення", – зазначив Грищенко в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, УАФ офіційно виключила Карпати за неявку на матчі проти Маріуполя, зарахувавши львів'янам дві технічні поразки. Крім того, "леви" ризикують втратити професіональний статус.

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