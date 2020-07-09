toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО - ВОРСКЛА КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Карпати мають право подати документи на атестацію для участі в Першій лізі

17:14 - Читать на русском
Карпати мають право подати документи на атестацію для участі в Першій лізі
Гравці Карпат / фото: ФК Карпати

Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко висловився щодо виключення Карпат з УПЛ.

"Клуб не позбавлений професіонального статусу і має право подати документи на атестацію для участі в чемпіонаті Першої ліги.

Карпати офіційно виключені з УПЛ

А вже потім комітет з атестації УАФ розгляне, чи відповідають Карпати критеріям чи ні, і прийме рішення", – зазначив Грищенко в коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, УАФ офіційно виключила Карпати за неявку на матчі проти Маріуполя, зарахувавши львів'янам дві технічні поразки. Крім того, "леви" ризикують втратити професіональний статус.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу

blog_ava
Динамо – Ворскла – 1:1 (пен. 8:7) – відео голів та огляд драматичного фіналу Кубка України
00:59
19268
Теги
Карпати Карпати УАФ КДК УАФ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
46
хв
Борнмут
20:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук