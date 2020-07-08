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Карпати за крок до зникнення – професіональний статус відберуть вже цього тижня

07:30 - Читать на русском
Карпати за крок до зникнення – професіональний статус відберуть вже цього тижня
"Леви" виходять на останній бій / ФК Карпати

Українська асоціація футболу в найближчі дні вирішить долю львівських Карпат. "Зелено-білим" загрожує позбавлення професіонального статусу.

9 липня Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалить рішення щодо майбутнього львівського клубу, стверджує Sport.ua.

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Карпати після двох неявок на матчі УПЛ автоматично відсторонені від змагань. Керівництво "левів" сподівалось, що команду відправлять до Першої ліги. Однак, за інформацією видання, члени КДК асоціації налаштовані взагалі позбавити клуб професіонального статусу. Суперники Карпат до кінця сезону отримають технічні перемоги, а гравці "зелено-білих" стануть вільними агентами.

Відзначимо, що Карпати в разі втрати професіонального статусу ще зможуть оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ.

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