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Карпаты имеют право подать документы на аттестацию для участия в Первой лиге

17:14 - Читати українською
Карпаты имеют право подать документы на аттестацию для участия в Первой лиге
Игроки Карпат / фото: ФК Карпаты

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко высказался насчет исключения Карпат из УПЛ.

"Клуб не лишен профессионального статуса и имеет право подать документы на аттестацию для участия в чемпионате Первой лиги.

Карпаты официально исключены из УПЛ

А уже потом комитет по аттестации УАФ рассмотрит, соответствуют ли Карпаты критериям или нет, и примет решение", – отметил Грищенко в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, УАФ официально исключила Карпаты за неявку на матчи против Мариуполя, засчитав львовянам два технических поражения. Кроме того, "львы" рискуют потерять профессиональный статус.

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Карпаты официально исключены из УПЛ
11:48
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