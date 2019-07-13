Карпати і Волинь розписали нічию у товариському матчі

Західноукраїнське дербі цього разу сильнішого не виявило.

Міжсезоння-2019, товариський матч

Волинь – Карпати – 0:0

Склад Карпат: Підківка, Мартінс, Ковтун, Вакуленко, Дубінчак, Вербний, Кльоц, Мохамед, Карпенко та два гравці на перегляді.

Склад Волині: Неділько, гравець на перегляді, Горопевшек, Болденков, Цюпа, Климець, Курко, Бартуловіч, Кожанов, Хагназарі, гравець на перегляді.

Команди не змогли потішити своїх прихильників видовищним футболом. Гра відзначилася боротьбою і напруженістю, які є характерними для цього принципового протистояння, але не великою кількістю моментів.

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В цілому м'яч краще контролювали Карпати, а Волинь намагалася вразити суперника стрімкими контратаками. Жодна із стратегій не принесла командам бажаного результату, підсумок спарингу – 0:0.

Варто додати, що ворота "левів" у першому таймі захищав Роман Підківка, який вже незабаром може офіційно оформити своє повернення у склад рідної команди.

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