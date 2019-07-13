Карпаты и Волынь расписали ничью в товарищеском матче

Западноукраинское дерби на этот раз сильнейшего не выявило.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Волынь – Карпаты – 0:0

Состав Карпат: Пидкивка, Мартинс, Ковтун, Вакуленко, Дубинчак, Вербный, Кльоц, Мохамед, Карпенко и два игрока на просмотре.

Состав Волыни: Недилько, игрок на просмотре, Горопевшек, Болденков, Цюпа, Климец, Курко, Бартулович, Кожанов, Хагназари, игрок на просмотре.

Команды не смогли порадовать своих поклонников зрелищным футболом. Игра отметилась борьбой и напряженностью, которые характерны для этого принципиального противостояния, но не большим количеством моментов.

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В целом мяч лучше контролировали Карпаты, а Волынь пыталась поразить соперника стремительными контратаками. Ни одна из стратегий не принесла командам желаемого результата, результат спарринга – 0:0.

Стоит добавить, что ворота "львов" в первом тайме защищал Роман Пидкивка, который уже скоро может официально оформить свое возвращение в состав родной команды.

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