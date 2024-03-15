Шахтар, який очолює турнірну таблицю УПЛ, став на крок ближчим до здобуття прямої путівки у груповий турнір Ліги чемпіонів сезону 2024/25.

"Гірники" достроково за підсумками сезону 2023/24 стали найрейтинговішим клубом з країни, яка не отримує прямої путівки у груповий турнір ЛЧ. У загальному клубному рейтингу УЄФА Шахтар ділить 25-26 місця з шотландським Рейнджерс.

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Теоретичні шанси обійти чемпіона України у вказаному рейтингу мали празька Славія і Динамо Загреб, але обидва клуби напередодні вилетіли з єврокубків і більше не наберуть очок. Чехи в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи програли Мілану (1:3), а хорвати на тій же стадії Ліги конференцій були розбиті ПАОКом (1:5).

Це означає, що вже виконана одна з трьох умов для автоматичного виходу Шахтаря в груповий турнір ЛЧ наступного сезону. Залишилося виконати ще дві.

Перша – переможцем Ліги чемпіонів 2023/24 має стати команда, яка фінішує у топ-4 свого національного чемпіонату (станом на цей момент виконується – всі чвертьфіналісти перебувають у топ-4). Друга – сам Шахтар повинен стати чемпіоном України 2023/24. Жодна інша українська команда не має шансів на пряму путівку в ЛЧ, навіть якщо виграє УПЛ, адже поступається "гірникам" у клубному рейтингу.

Нагадаємо, вже в наступному сезоні формат Ліги чемпіонів зазнає суттєвих змін. Зокрема, вже не буде традиційних групових етапів, а кількість команд в основному раунді зросте з 32-х до 36-ти.

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