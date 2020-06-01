Дубінчак підтвердив, що здав позитивний тест на коронавірус

Півзахисник Карпат Владислав Дубінчак прокоментував інформацію щодо виявленого в нього коронавірусу.

"Хотів подякувати всім за підтримку і за всі ваші повідомлення в дірект та численні дзвінки! Ми з командою раніше двічі здавали тест: перший був негативний, другий позитивний... Саме тому було прийнято рішення здати повторно аналіз, щоб розуміти, чи дійсно в мене є вірус, адже абсолютно ніяких симптомів ще не виявлено.

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Я дотримувався всіх необхідних заходів профілактики, і останні два дні провів у повній ізоляції. Прошу кожного з вас бути обережним і відповідальним! Чесно кажучи, немає ніякого настрою ще щось казати, адже ситуація, в якій я опинився мене шокувала...

Сподіваюсь, що повторне тестування, яке я пройшов сьогодні, покаже, що я здоровий, і все це лише злий жарт, аби я усвідомив, що ніхто з нас не застрахований опинитись в подібній ситуації. Ще раз всім дякую за підтримку і будьте здорові", – поділився Дубінчак на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що через виявлений коронавірус в Дубінчака і ще одного гравця Карпат було перенесено матч 24-го туру УПЛ проти Маріуполя.

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