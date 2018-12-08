Карпати – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Карпати приймають Динамо у 18-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Карпати – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00 за київським часом. Киянам необхідно перемагати, аби скоротити відставання від Шахтаря до 7-и очок. Карпати також у скрутній ситуації – 10-е місце і лише 1 набраний бал за 3 останні тури. Відзначимо, що в першому колі львів'яни сенсаційно перемогли в Києві 2:0 завдяки дублю Шведа.

Карпати – Динамо: анонс матчу УПЛ

Карпати: Кучинський – Федецький (к), Папа Гуйє, Мегреміч – Кльоц, Ербес, Ді Франко — Мякушко, Карраскаль, Гуцуляк – Швед

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Сидорчук (к), Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Бєсєдін