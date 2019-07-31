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КАРПАТИ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Динамо не планує повертатися в Київ після матчу з Карпатами

19:45 1166 Читать на русском
Динамо не планує повертатися в Київ після матчу з Карпатами
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Віце-чемпіону України доводиться коректувати свій розклад на початку сезону.

 
Олексій Ковтун 42’
Артем Бєсєдін 45+2’
42’ Олексій Ковтун
45+2’ Артем Бєсєдін

Динамо не буде повертатися у Київ після стартового матчу УПЛ 2019/20 проти Карпат, стверджує Dynamo.kiev.

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Столичний гранд планує залишитися у місті Лева, оскільки вже у суботу киянам доведеться протистояти на виїзді Львову. За інформацією джерела, в п'ятницю Динамо проведе у Львові тренування на полі, яке їм нададуть господарі.

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Нагадаємо, що вже 6 серпня відбудеться перший матч підопічних Олександра Хацкевича в кваліфікації Ліги чемпіонів в гостях проти Брюгге.

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