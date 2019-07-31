Динамо не планує повертатися в Київ після матчу з Карпатами

Віце-чемпіону України доводиться коректувати свій розклад на початку сезону.

Динамо не буде повертатися у Київ після стартового матчу УПЛ 2019/20 проти Карпат, стверджує Dynamo.kiev.

Динамо за крок від підписання Родрігеса – гравець летить в Україну на медогляд

Столичний гранд планує залишитися у місті Лева, оскільки вже у суботу киянам доведеться протистояти на виїзді Львову. За інформацією джерела, в п'ятницю Динамо проведе у Львові тренування на полі, яке їм нададуть господарі.

Брюгге – Динамо: відомий порядок продажу квитків для вболівальників киян

Нагадаємо, що вже 6 серпня відбудеться перший матч підопічних Олександра Хацкевича в кваліфікації Ліги чемпіонів в гостях проти Брюгге.