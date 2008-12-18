Карпати – Динамо: анонс матчу УПЛ

Карпати приймають Динамо в рамках 18-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Карпати – Динамо

8 грудня, 14:00, Львів, стадіон "Україна"

Головний арбітр: Олександр Омельченко (Слов’янськ)

Телетрансляція на телеканалі "ZIK", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Карпати у матчі першого кола здобули сенсаційну красиву виїзну перемогу над Динамо, чого не відбувалося в Україні аж 21 рік. Крім того, львівський поєдинок попереднього чемпіонату завершився нічиєю з шедевральним голом Сергія Мякушка, тож сьогодні не можна говорити про якусь приреченість "зелено-білих" через зміну тренера та низьку позицію в турнірній таблиці. Так, сезон провалено і ніякої першої шістки вже не буде (хоча Юрій Вернидуб вважає інакше), але дати бій гранду в одній конкретній грі львів'янам цілком по силах – тим паче, коли цей гранд виступає не у помаранчево-чорних футболках. Все, що потрібно Карпатам – це сміливість у талановитій атаці та зібраність в обороні, яка в останніх турах проявила себе не з найкращого боку. Ну, і більш-менш заповнені трибуни не завадили б.

Дмитрулін: Динамо в матчі з Карпатами легко не буде

Динамо зараз у дуже суперечливій формі. В останніх п'яти матчах підопічні Олександра Хацкевича поступалися тричі – і якщо невдача з Шахтарем навіть заслуговувала на похвалу, то фіаско з автобусом Львова та відкритим футболом у Олександрії виправдати неможливо (а ще ж був і явний відскок у Астані). У минулому турі кияни також зіграли нижче своїх можливостей, здобувши перемогу над кризовим Чорноморцем завдяки трьом ударам в площину, два з яких відбулися з пенальті. Одесити могли забити Денису Бойку не один гол у відповідь, тож подібну перемогу собі у актив "біло-сині" не занесуть – як і можливе третє місце на зимовій паузі. Втім, останнє можна виправити за умов завтрашньої осічки підопічних Володимира Шарана, але спочатку треба розбити Карпати – і бажано якомога впевненіше, адже це, крім усього, ще й реванш.

Статистика протистояння Карпат проти Динамо

Всього: 56 матчів, 6 перемог Карпат, 11 нічиїх, 39 перемог Динамо. Різниця м’ячів – 36:101

У Прем’єр-лізі: 49 матчів (+6, =11, -32, 35:90)

Динамо цікавиться нападником Остенде Живковічем

У Карпат ідеальна кадрова ситуація: травмованих немає, Олег Бородай відбув відсторонення за червону картку в матчі з Десною, а більше дисциплінарних санкцій ніхто не отримував. У Динамо ситуація дещо гірша – так, через пошкодження стегна не зможе зіграти Віталій Буяльський, а Йосіп Піваріч через травму взагалі вибув до кінця календарного року. Втім, без гарних новин не обійшлося – після дискваліфікації до заявки повернувся Тамаш Кадар.

"Родзинки" матчу:

– Динамо може здобути 600-ту перемогу в чемпіонатах України;

– В зустрічах проти Динамо на своєму полі Карпати не перемагають впродовж восьми матчів (дві нічиї та шість поразок);

– "Леви" в домашніх матчах УПЛ програють впродовж рекордних для клубу п'яти матчів.

Орієнтовні склади на матч Карпати – Динамо

Карпати: Шевченко – Мірошніченко, Ковтун, Бородай, Лебеденко – Ербес, Ді Франко — Швед, Карраскаль, Гуцуляк – Понде

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Че Че, Шепелєв – Циганков, Шапаренко, Вербіч – Бєсєдін

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Карпатам цілком по силах обіграти те Динамо, яке побачили вболівальники в останніх турах чемпіонату, але з такою непереконливою обороною найкращий варіант розвитку подій "левам" навряд чи світить. Кияни дуже добре вміють карати за першу ж помилку, а львів'яни роблять їх занадто багато. Саме ці фактори дозволяють прогнозувати важкий, але переможний для Динамо матч.