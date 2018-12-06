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Дмитрулін: Динамо в матчі з Карпатами легко не буде

17:12 716 Читать на русском
Дмитрулін: Динамо в матчі з Карпатами легко не буде
Юрій Дмитрулін / ФК Карпати

Екс-захисник "біло-синіх" Юрій Дмитрулін поділився очікуваннями від матчу Карпати – Динамо.

"Динамо свої завдання у Лізі Європи вже виконало, тому у цьому році в них залишилася лише одна ціль – перемогти в УПЛ. Команда Олександра Хацкевича не повинна відпускати Олександрію та Шахтар.

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Справа в тому, що на футболістів лягло серйозне навантаження. Це було помітно у грі з Чорноморцем – молоді хлопці не мають ще необхідного досвіду і навичок гри через два дні на третій. Крім того, значна частина гравців викликалася до збірної України. Безперечно, втома накопичилася. Однак всі розуміють, що потрібно перемагати.

У львів’ян зараз непростий період. Протягом певного часу вони виступали вдало, згодом почалися проблеми. Варто враховувати і зміну тренера. Думаю, команда прагнутиме реабілітуватися перед вболівальниками. Крім того, "левів" має мотивувати не найкраще турнірне становище. Враховуючи все це, вважаю, що матч на Україні можна назвати боєм. Динамо у Львові легко не буде", – цитує Дмитруліна прес-служба львів'ян.

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Україна18 тур

Карпати - Динамо: Субота 08 грудня 2018

Карпати
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1
дн
:
19
год
:
15
хв
Динамо
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Карпати Карпати Юрій Дмитрулін Карпати - Динамо
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