Дмитрулін: Динамо в матчі з Карпатами легко не буде

Екс-захисник "біло-синіх" Юрій Дмитрулін поділився очікуваннями від матчу Карпати – Динамо.

"Динамо свої завдання у Лізі Європи вже виконало, тому у цьому році в них залишилася лише одна ціль – перемогти в УПЛ. Команда Олександра Хацкевича не повинна відпускати Олександрію та Шахтар.

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Справа в тому, що на футболістів лягло серйозне навантаження. Це було помітно у грі з Чорноморцем – молоді хлопці не мають ще необхідного досвіду і навичок гри через два дні на третій. Крім того, значна частина гравців викликалася до збірної України. Безперечно, втома накопичилася. Однак всі розуміють, що потрібно перемагати.

У львів’ян зараз непростий період. Протягом певного часу вони виступали вдало, згодом почалися проблеми. Варто враховувати і зміну тренера. Думаю, команда прагнутиме реабілітуватися перед вболівальниками. Крім того, "левів" має мотивувати не найкраще турнірне становище. Враховуючи все це, вважаю, що матч на Україні можна назвати боєм. Динамо у Львові легко не буде", – цитує Дмитруліна прес-служба львів'ян.

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