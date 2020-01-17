Карпати близькі до підписання Каніболоцького і Геннадія Пасіча, – ЗМІ

Карпати все ж сподіваються знайти підсилення в умовах складної фінансової ситуації.

Воротар вже прибув до розташування львівського клубу, стверджує Sportarena.

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Сезон 2018/19 Каніболоцький провів у Медзі (23 матчі, 8 з них "сухі"), однак влітку розірвав контракт з польським клубом. З тих пір 31-річний воротар залишався без команди, хоча повідомлялося про інтерес до нього з боку казахського Атирау. До виступів за Медзь Каніболоцький захищав кольори Дніпра, Шахтаря, Кривбаса і Карабаха.

До слова, Карпати у січні можуть підсилити не лише воротарську позицію. За інформацією FootBoom, колишній хавбек донецького Олімпіка Геннадій Пасіч також прибув до табору галичан.

До слова, саме Карпати стали однією з двох команд, які пропустили найбільше м'ячів у першій частині УПЛ – 33 (стільки ж у Ворскли).

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