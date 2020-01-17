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Карпаты близки к подписанию Каниболоцкого и Геннадия Пасича, – СМИ

17 января 12:37 307 Читати українською
Карпаты близки к подписанию Каниболоцкого и Геннадия Пасича, – СМИ
Антон Каниболоцкий / Сайт Шахтера

Карпаты все же надеются найти усиление в условиях сложной финансовой ситуации.

Вратарь уже прибыл в расположение львовского клуба, утверждает Sportarena.

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Сезон 2018/19 Каниболоцкий провел в Медзи (23 матча, 8 из них "сухих"), однако летом разорвал контракт с польским клубом. С тех пор 31-летний вратарь оставался без команды, хотя сообщалось об интересе к нему со стороны казахского Атырау. До выступлений за Медзь Каниболоцкий защищал цвета Днепра, Шахтера, Кривбасса и Карабаха.

К слову, Карпаты в январе могут усилить не только вратарскую позицию. По информации FootBoom, бывший хавбек донецкого Олимпика Геннадий Пасич также прибыл в расположение галичан.

К слову, именно Карпаты стали одной из двух команд, которые пропустили больше всех мячей в первой части УПЛ – 33 (столько же у Ворсклы).

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