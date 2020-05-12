Карпати безкоштовно віддають 50% клубу, – Циганик

Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про щедрий розпродаж у львівському клубі.

"Зараз продається 50% Карпат, керуюча частина. Під неї шукають інвесторів. Туди входять клуб, футболісти, дитячо-юнацька футбольна школа. Продається за 0 гривень.

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Будь-який інвестор, який буде готовий забрати цю частину Карпат, нічого не повинен платити. Повинен тільки взяти на себе витрати. Але в цю частину не входить база, за неї потрібно платити гроші", – розповів журналіст для програми Циганик Live.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Карпати перебувають на останній сходинці турнірної таблиці.

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