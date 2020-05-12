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Карпати не можуть відновити тренування – Санжар розповів про ситуацію у Львові

15:14 1058 Читать на русском
Карпати не можуть відновити тренування – Санжар розповів про ситуацію у Львові
Карпати / ФК Карпати

Головний тренер львівських Карпат Роман Санжар розповів про поверення команди до тренувань.

"У Львові карантин продовжили до 15 травня, тому ми поки не виходимо. Далі чекаємо новин від керівництва і дамо команду гравцям.

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Карпати поки що на карантині", – зазначив Санжар у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, з 12 травня клубам української Прем'єр-ліги дозволено відновити тренування. Карпати після 24 турів посідають останню сходинку турнірної таблиці, набравши 14 очок.

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коронавірус Карпати Карпати Роман Санжар Роман Санжар
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