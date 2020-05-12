Карпати не можуть відновити тренування – Санжар розповів про ситуацію у Львові

Перша ліга — 18:42 1839
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Ковалець став головним тренером Чорноморця, – ЗМІ
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Квіз від ГлуздоГерць на Футбол 24: конкурс-розминка, а в нагороду – суперпризУкраїна — 16:45 483
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Бейл може перейти в Ньюкасл – Реалу пропонують серйозну сумуІспанія — 16:21 999
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Кінець епохи захмарних зарплат – Лунін, Мессі та інші зірки чемпіонату Іспанії отримали дуже погані новиниІспанія — 14:20 6370