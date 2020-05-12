Карпаты бесплатно отдают 50% клуба, – Цыганык

Известный журналист Игорь Цыганик рассказал о щедрой распродаже во львовском клубе.

"Сейчас продается 50% Карпат, управляющая часть. Под нее ищут инвесторов. Туда входят клуб, футболисты, детско-юношеская футбольная школа. Продается за 0 гривен.

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Любой инвестор, который будет готов забрать эту часть Карпат, ничего не должен платить. Должен только взять на себя расходы. Но в эту часть не входит база, за нее нужно платить деньги", – рассказал журналист для программы Цыганик Live.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Карпаты находятся на последней строчке турнирной таблицы.

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