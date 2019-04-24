Карпати – Чорноморець – 0:0 – відеоогляд матчу

Карпати та Чорноморець не виявили сильнішого у 25 турі УПЛ (0:0). Дивіться відеоогляд матчу.

У першому таймі кілька моментів Карпати створили завдяки Шведу, але забити "левам" не вдалось. У другій половині зустрічі вже Чорноморець мав більш гострі моменти, вибігаючи в контратаки, але матч закінчився безгольовою нічиєю.

Карпати розписали домашню нічию з Чорноморцем

Таким чином, Карпати набрали 25 залікових балів, залишившись на дев'ятій позиції в турнірній таблиці. Чорноморець порівнявся очками з Арсеналом-Київ, випереджаючи "канонірів" за додатковими показниками.