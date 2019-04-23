Карпати розписали домашню нічию з Чорноморцем

В матчі 25-го туру УПЛ між Карпатами та Чорноморцем голів забито не було.

Перший тайм поєдинку виявився відверто нудним. Карпати тримали м'яч та намагалися розтягувати оборону суперника через фланги, а Чорноморець діяв другим номером та сподівався на стандарти. Втім, саме одесити створили перший момент з гри: на 6-й хвилині Норенков прорвався лівим флангом у штрафний та пробив з гострого кута вище воріт; "леви" відповіли неточним замиканням корнера у виконанні Нестерова на 16-й, а на 25-й вони могли забити завдяки дриблінгу Шведа. Мар'ян обіграв Грачова та з краю карного майданчика віддав під удар Мякушку, однак той вирішив покотити на дальню стійку – передача вийшла невдалою.

Все це відбувалося на фоні низького темпу, великої кількості дрібни єдиноборств та тихих трибун. Враження було гнітючим, однак друга частина тайму виявилась дещо цікавішою за старт зустрічі. Так, на 29-й хвилині Швед вирішив пробити з дистанції – неточно; Аржанов з тим же успіхом на 33-й замкнув подачу з кутового. На 36-й та 39-й відбулися, мабуть, найкращі моменти першої половини гри: спочатку Кожухар парирував щільний удар Мякушка зі штрафного метрів з 30-ти (відскок вийшов невдалим для львів'ян), а потім Вільхамссон гостро прострілив вздовж самих воріт на дальню стійку – на щастя для Карпат, на замикання ніхто не встиг.

По перерві зміст гри не змінився: обидві команди організовували випадкові посередні моменти, не маючи істотної переваги. "Зелено-білі" розпочали дещо активніше, отримавши можливість відкрити рахунок на 53-й хвилині після удару Мякушка зі штрафного – цього разу Кожухар випустив сферу з рук прямо перед собою, але Ковтуну встигли завадити нормально добити з кількох метрів. На 55-й прийшла відповідь: Танчик переграв Сливу один-в-один та прострілив у центр штрафного на Вільхамссона, а той потужно вистрілив під праву стійку – м'яч пройшов поруч з нею! Це були найкращі епізоди середини зустрічі: до останніх хвилин можна згадати хіба що слабенький удар Гуцуляка з дистанції та ще більш слабкий постріл Коваля з лінії карного майданчика.

Завершення поєдинку несподівано залишилось за Чорноморцем, який притиснув Карпати та почав створювати моменти високої якості. На 81- хвилині "моряків" міг вивести уперед Вільхамссон, який на лівому фланзі отримав діагональ, хитнув на краю штрафного захисника та потужно вистрілив у дальній кут – поруч зі стійкою! На 86-й же перфоменс видав Норенков, який відібрав м'яч на фланзі та протягнув його аж до карного майданчика, заодно перегравши захисника У завершенні проходу Денис пробив у праву дев'ятку, однак Кучинський у красивому стрибку врятував Карпати. "Леви" отримали на свої ворота кілька кутових, на нервах заробили серію попереджень і з великими труднощами довели матч до фінального свистка без пропущений голів.

Таким чином, Карпати набрали 25 залікових балів, залишившись на дев'ятій позиції в турнірній таблиці. Чорноморець порівнявся очками з Арсеналом-Київ, випереджаючи "канонірів" за додатковими показниками.