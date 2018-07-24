Касільяс виклав відео своїх найбільших помилок – у списку пропущений гол від Динамо

Легендарний голкіпер Порту Ікер Касільяс пригадав свої найбільші помилки в кар'єрі, опублікувавши відповідний відеоролик. Серед найбільш прикрих пропущених голів знайшлося місце і фейлу в матчі проти Динамо.

Екс-голкіпер Реала та збірної Іспанії Ікер Касільяс, який нині захищає кольори Порту, у своєму твіттері виклав відеоролик з найбільшими своїми помилками на полі.

У ролик потрапив і курйозний гол, пропущений у 2015 році в матчі проти Динамо в Лізі чемпіонів. Після удару Дерліса Гонсалеса Касіляьс не зумів відбити простий м'яч, який в підсумку опинився у воротах.

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"За кожним з нас стоїть особистість. Нехай підніме руку той, хто не помилявся. Якщо ми вчимося на своїх помилках, то стаємо сильнішими, приймаючи їх – стаємо більш людяними. Я також помиляюсь", – написав Касільяс у своєму Твіттері.

До слова, нещодавно Касільяс продовжив контракт з Порту. 36-річний воротар гратиме у Португалії до завершення сезону 2018/19.