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Каріус після нових курйозів поспівчував своїм критикам

16:58 459 Читать на русском
Каріус після нових курйозів поспівчував своїм критикам
Лоріс Каріус / Getty Images

Після невдалої гри проти Борусії Д (1:3) в матчі Міжнародного кубка чемпіонів воротар Ліверпуля Лоріс Каріус відреагував на критику вболівальників мерсисайдського клубу.

"Співчуваю тим, хто радіє невдачам інших. Що б не відбувалося у вашому житті, що спонукає вас виявляти стільки злоби та негативу, молюсь, щоб це минуло, а з вами ставалися лише хороші речі", – написав Каріус у своєму Інстаграм.

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Нагадаємо, що німецький кіпер Ліверпуля відзначився двома промахами в спарингу проти дортмундської Борусії. Вже на старті поєдинку Каріус необачно вийшов із воріт і ледь не пропустив із центра поля. Під завісу ж матчу воротар невдало відбив перед собою удар Пулішіча, що дозволило молодому Ларсену спокійно добити м'яч у сітку.

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Ліверпуль - Борусія Дортмунд: Неділя 22 липня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
1 : 3
Борусія Дортмунд
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Теги
Англія Ліверпуль - Борусія Дортмунд Лоріс Каріус Лоріс Каріус Ліверпуль Ліверпуль
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