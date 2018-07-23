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Кариус после новых курьезов посочувствовал своим критикам

16:58 99 Читати українською
Кариус после новых курьезов посочувствовал своим критикам
Лорис Кариус / Getty Images

После неудачной игры против Боруссии Д (1:3) в матче Международного кубка чемпионов вратарь Ливерпуля Лорис Кариус отреагировал на критику болельщиков мерсисайдского клуба.

"Сочувствую тем, кто радуется неудачам других. Что бы ни происходило в вашей жизни, что побуждает вас проявлять столько злобы и негатива, молюсь, чтобы это прошло, а с вами случались только хорошие вещи", – написал Кариус в своем Инстаграм.

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Напомним, что немецкий кипер Ливерпуля отметился двумя промахами в спарринге против дортмундской Боруссии. Уже на старте поединка Кариус опрометчиво вышел из ворот и едва не пропустил с центра поля. Под занавес же матча вратарь неудачно отбил перед собой удар Пулишича, что позволило молодому Ларсену спокойно добить мяч в сетку.

Товарищеские матчи

Ливерпуль - Боруссия Дортмунд: Воскресенье 22 июля 2018

Ливерпуль
Матч окончен
1 : 3
Боруссия Дортмунд
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Теги
Англия Ливерпуль - Боруссия Дортмунд Лорис Кариус Лорис Кариус Ливерпуль Ливерпуль
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