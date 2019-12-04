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"Каргбо перейшов в клуб, де зібрана талановита молодь", – агент новачка Динамо

09:24 1375 Читать на русском
"Каргбо перейшов в клуб, де зібрана талановита молодь", – агент новачка Динамо
Ібрагім Каргбо / Фото ФК Динамо

Дмитро Селюк, агент новоспеченого форварда Динамо Ібрагіма Каргбо, поділився враженнями від переходу свого клієнта.

"Сьогодні Динамо Київ підписало мого 19-річного футболіста Ібрагіма Каргбо, який вже грав за юнацьку збірну Бельгії.

Динамо підписало бельгійського форварда

Я дуже задоволений, що він перейшов у клуб, де також зібрані талановиті молоді футболісти – чемпіони світу U20", – написав Селюк у Twitter.

Нагадаємо, 19-річний Ібрагім Каргбо приєднався до Динамо на правах вільного агента, раніше форвард виступав у нижчих дивізіонах Бельгії.

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Теги
Трансфери Динамо Київ Динамо Динамо Дмитро Селюк Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо
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