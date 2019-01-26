Кардіфф не платитиме гроші Нанту за Салу до завершення розслідування

Кардіфф затримає виплату за Еміліано Сала, поки не закінчиться розслідування.

Валлійський клуб хоче дочекатися результатів офіційного розслідування, яке виявить обставини зникнення 28-річного аргентинця, повідомляє The Telegraph.

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Нагадаємо, Кардіфф здійснив найдорожчий трансфер в своїй історії, придбавши аргентинського нападника Нанта Еміліано Салу. За неофіційним даними валлійський клуб має заплатити 18 мільйонів євро.

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До слова, літак з Салою на борту пропав над Ла Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.