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Кардіфф не платитиме гроші Нанту за Салу до завершення розслідування

11:43 37 Читать на русском
Кардіфф не платитиме гроші Нанту за Салу до завершення розслідування
Еміліано Сала / Нант

Кардіфф затримає виплату за Еміліано Сала, поки не закінчиться розслідування.

Валлійський клуб хоче дочекатися результатів офіційного розслідування, яке виявить обставини зникнення 28-річного аргентинця, повідомляє The Telegraph.

Сім’я, друзі та агент Сали винаймуть човни для продовження пошуку гравця

Нагадаємо, Кардіфф здійснив найдорожчий трансфер в своїй історії, придбавши аргентинського нападника Нанта Еміліано Салу. За неофіційним даними валлійський клуб має заплатити 18 мільйонів євро.

Мессі закликав не припиняти пошуки Сали

До слова, літак з Салою на борту пропав над Ла Маншем пізно ввечері 21 січня. Тривалі пошуки зниклого пілота та футболіста ні до чого не призвели.

Теги
Англія Нант Нант Кардіфф Кардіфф Еміліано Сала Еміліано Сала
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