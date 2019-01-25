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Сім’я, друзі та агент Сали винаймуть човни для продовження пошуку гравця

25 січня 22:12 368 Читать на русском
Сім’я, друзі та агент Сали винаймуть човни для продовження пошуку гравця
Еміліано Сала / getty images

Близькі Еміліано Сали продовжать пошуки зниклого футболіста самостійно.

Родичі, друзі і агент Еміліано Сали Меісса Ндіайе збираються винайняти човни і дайверів для продовження пошуків зниклого футболіста, повідомляє Ole.

Мессі закликав не припиняти пошуки Сали

Нагадаємо, що в четвер поліція завершила пошуки зниклого літака з Еміліано Салою. У своїй офіційній заяві правоохоронці повідомили, що шанси на виживання аргентинського нападника та пілота вкрай низькі. Пошукова операція тривала три доби після того, як судно з новачком Кардіффа на борту зникло з радарів пізно ввечері 21 січня.

Пілот літака, яким летів Сала, не мав необхідної ліцензії – друзі вважали його сантехніком

Еміліано Сала днями підписав контракт з Кардіффом, ставши рекордним придбанням в історії валлійського клубу. За 28-річного аргентинця, яким колись цікавилось Динамо, виклали 15 млн фунтів.

Теги
Світ Футбольні авіакатастрофи Еміліано Сала Еміліано Сала
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