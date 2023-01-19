Валлійський клуб хотів врятувати втрачені через смерть Сали гроші, але нічого не вийшло.

Кардіфф спробував застрахувати Еміліано Салу на 20 мільйонів фунтів вже на наступний день після смерті форварда, повідомляє BBC.

З Кардіффа зняли ембарго на трансфери

Страхова компанія заявила, що Кардіфф не застрахував контракт новачка, тому не може отримати компенсацію. Клуб подав позов до суду з вимогою виплатити 10 мільйонів фунтів, оскільки компанія не проінформувала про ризики. Однак страхівники відповіли, що клуб повинен сам дбати про контракти.

Кардіфф також довго позивався до УЄФА, щоб не платити Нанту за Салу, та отримав трансферне ембарго. Після невдалих спроб валлійці все ж надіслали у Францію перший транш.

Нагадаємо, що в січні 2019-го Кардіфф придбав у Нанта нападника Еміліано Салу. Коли контракт уже було підписано, гравець загинув в авіакатастрофі дорогою з Франції до Англії.

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