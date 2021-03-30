"Уже готуємося до Казахстану. Була теорія, розібрали хороші й погані моменти з попередньої гри. Хороші залишили, а погані забули. Готуємося до наступного поєдинку, оскільки він – найважливіший. Потрібно завершити збір на мажорній ноті.

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Щодо матчу з Фінляндією, то потрібно до кінця грати у свій футбол. Це лише другий матч відбору. Шкода, що ми втратили два очки. Але попереду в нас іще поєдинки, в яких ми повинні доводити власну силу. На кожну гру потрібно виходити більш сконцентрованими й викладатися на всі сто, щоб у кожній забирати по три пункти.

Звичайно, коли ти робиш щось позитивне у грі, забиваєш гол чи віддаєш результативний пас, це надає тобі більше впевненості, емоційного сплеску. Ти стараєшся більше ризикувати, ловиш кураж. Це допомагає надалі. На позиції правого захисника треба більше грати на команду. Але коли я опиняюся у штрафній зоні, виникають задумки, стараюся брати гру на себе та бити по воротах", – цитує Караваєва офіційний сайт УАФ.

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