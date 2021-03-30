Захисник Динамо Олександр Караваєв може знову перебратися у турецьку Суперлігу.

Агент футболіста займається пошуком нового місця роботи для свого клієнта і вже запропонував його послуги Трабзонспору, стверджує karadenizgazete.com.tr. Олександр має досвід гри у Туреччині, адже свого часу виступав за Фенербахче.

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За інформацією видання, така ідея до вподоби керівництву клубу, яке залишило останнє слово за головним тренером команди. Абдулла Авчі потребує підсилення на правий фланг захисту і отримав запевнення, що клуб готовий організувати прихід Караваєва.

До слова, Трабзонспор у нинішньому сезоні бореться за єврокубки, після 30-ти турів посідаючи четверту сходинку в турнірній таблиці, яка дає право грати у Лізі Європи.

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