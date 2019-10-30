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Караваєв зізнався, на що витратив гроші, які заробив у Фенербахче

08:25 1286 Читать на русском
Караваєв зізнався, на що витратив гроші, які заробив у Фенербахче
Караваєв у Фенербахче / Getty Images

Гравець київського Динамо Олександр Караваєв розповів, у що інвестував гроші, які заробив під час виступів у Туреччині.

"На гроші, які встиг заробити за період виступів у Туреччині, вийшло купити житло в центрі Києва. Але якщо взяти ціни навіть в радіусі 2-3 кілометрів, то в цьому комплексі ще досить середня вартість.

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Думаю про заміський будинок, хотілося б. Але це треба всюди їздити, дивитися. Наразі є ідея, але ти розумієш, що там потрібно постійно жити, доглядати. Також на це потрібні кошти, щоб купити і утримувати будинок", – розповів Караваєв у розмові з FootBoom.

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Нагадаємо, гравець збірної України захищав кольори Фенербахче з січня по червень 2017 року. Втім, закріпитися у складі турецького гранда йому не вдалося і він повернувся в чемпіонат України.

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Теги
Динамо Динамо Олександр Караваєв Олександр Караваєв Фенербахче Фенербахче Туреччина
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