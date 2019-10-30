Жерсон Родрігес – про конфлікт на тренуванні Динамо: Нас із Буяльським довелося розбороняти

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес розповів про конфліктну ситуацію, яка трапилася з ним на одному з тренувань "біло-синіх".

"Одного разу у нас із Буяльським було непорозуміння на тренуванні. Партнерам по команді довелося нас розбороняти. Але ми знайшли спільну мову і тепер добре спілкуємося.

Жерсон Родрігес розповів, що змінилося в Динамо з приходом Михайличенка

Я вчу Буяльського англійської мови, а він мене – російської та української. На полі він, Вербіч та Кадірі – гравці, з якими у мене найкраще виходить взаємодіяти", – цитує Родрігеса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо влітку цього року з японського Джубіло Івата. В цьому сезоні форвард зіграв 9 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

Їх сформував Лобановський: зірки Динамо кінця 90-х, які стали тренерами