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Жерсон Родрігес – про конфлікт на тренуванні Динамо: Нас із Буяльським довелося розбороняти

06:30 6924 Читать на русском
Жерсон Родрігес – про конфлікт на тренуванні Динамо: Нас із Буяльським довелося розбороняти
Жерсон Родрігес / ФК Динамо

Нападник київського Динамо Жерсон Родрігес розповів про конфліктну ситуацію, яка трапилася з ним на одному з тренувань "біло-синіх".

"Одного разу у нас із Буяльським було непорозуміння на тренуванні. Партнерам по команді довелося нас розбороняти. Але ми знайшли спільну мову і тепер добре спілкуємося.

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Я вчу Буяльського англійської мови, а він мене – російської та української. На полі він, Вербіч та Кадірі – гравці, з якими у мене найкраще виходить взаємодіяти", – цитує Родрігеса офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Родрігес перейшов у Динамо влітку цього року з японського Джубіло Івата. В цьому сезоні форвард зіграв 9 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

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