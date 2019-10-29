Батьки Караваєва: Ми були проти того, щоб син їхав у Росію, хоча у нього є російське коріння

Олександр і Світлана Караваєви поділилися думкою щодо гравців, які виступають у Росії. Серед них міг опинитися і їхній син Олександр, який грає за збірну України та київське Динамо.

"Ми відразу сказали: враховуй, які в тебе цілі. Поїдеш, побудеш, а потім тут продовження яке? Ти ж знаєш, що буде? Він відповів: "Так, знаю". Ось і вибирай. Ми відразу були проти. І раніше були запрошення, але ми свою думку сказали. А вже як він вирішить, так і буде", – сказала мама Караваєва.

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"Було багато прикладів у останні 3-4, навіть 5 років, коли люди туди їхали і потім поверталися, з певним багажем, і що з ними робилося далі. Не буду говорити про всіх і все. Мета виправдовує засоби – ми їх з дитинства цьому вчили, тут ми розповіли і пояснили.

Хоча все моє коріння звідти (з Росії – прим.), прізвище відповідне, але я народився в Україні. Народився в Одесі. Це наш регіон, наша земля, наша країна. Країну і батьківщину не вибирають", – підсумував батько гравця київського Динамо у розмові з FootBoom.

Нагадаємо, Олександр Караваєв був одним з основних футболістів збірної України, яка гарантувала собі вихід в основну стадію Євро-2020.

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