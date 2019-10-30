Караваев признался, на что потратил деньги, которые заработал в Фенербахче

Игрок киевского Динамо Александр Караваев рассказал, во что инвестировал деньги, которые заработал во время выступлений в Турции.

"На деньги, которые успел заработать за период выступлений в Турции, получилось купить жилье в центре Киева. Но если взять цены даже в радиусе 2-3 километров, то в этом комплексе еще достаточно средняя стоимость.

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Думаю о загородном доме, хотелось бы. Но это надо везде ездить, смотреть. Сейчас есть идея, но ты понимаешь, что там нужно постоянно жить, ухаживать. Также на это нужны средства, чтобы купить и содержать дом", – рассказал Караваев в разговоре с FootBoom.

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Напомним, игрок сборной Украины защищал цвета Фенербахче с января по июнь 2017 года. Впрочем, закрепиться в составе турецкого гранда ему не удалось и он вернулся в чемпионат Украины.

