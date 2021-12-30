"Після кожного матчу він заходить у роздягальню. Завжди з нами вітається, але рідко щось говорить. Цим він показує, що з командою, що відкритий, що допоможе з будь-яким питанням, якщо до нього звернутися.

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Сидорчук і тренер з ним завжди на зв'язку. Це правильно. Президент знає, що хоче команда, а команда знає, що президент – наша опора. А прийти і "напхати" щодо того, як ми граємо... Він сам казав, що не буде цього робити, тому що не тренер. Для цього Суркіс вибрав тренера, який достукається до команди і зробить все, що треба. Такого, щоб прийти і рознести – не було", – сказав Караваєв в інтерв'ю Sport Arena.

До слова, у поточному сезоні Олександр 19 разів з'являвся на полі у футболці "біло-синіх" у всіх турнірах, але лише раз відзначився гольовим пасом. Динамо пішло на зимову паузу лідером УПЛ.

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