"После каждого матча он заходит в раздевалку. Всегда с нами приветствуется, но редко что-то говорит. Этим он показывает, что с командой, открытый, что поможет с любым вопросом, если к нему обратиться.

"Нам по 28 лет, а ведем себя, как дети": Караваев приоткрыл атмосферу в Динамо

Сидорчук и тренер с ним всегда на связи. Это правильно. Президент знает, что хочет команда, а команда знает, что президент – наша опора. А прийти и "напихать" о том, как мы играем... Он сам говорил, что не будет этого делать, так как не тренер. Для этого Суркис выбрал тренера, который доберется до команды и сделает все, что надо. Такого, чтобы прийти и разнести – не было", – сказал Караваев в интервью Sport Arena.

К слову, в текущем сезоне Александр 19 раз появлялся на поле в футболке "бело-синих" во всех турнирах, но только раз отличился голевым пасом. Динамо пошло на зимнюю паузу лидером УПЛ.

Із Динамо – на вихід: чому Цітаішвілі – лише перша ластівка, а ще шістьом динамівцям з Луческу не по дорозі