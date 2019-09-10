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Караваєв назвав головні переваги збірної Нігерії перед спарингом з Україною

13:15 126 Читать на русском
Караваєв назвав головні переваги збірної Нігерії перед спарингом з Україною
Олександр Караваєв / Євген Кравс

Захисник збірної України Олександр Караваєв поділився очікуваннями від товариського матчу з Нігерією.

 

"Знаємо, що в збірної Нігерії сильні футболісти, атлетичні гравці. Представники африканського футболу завжди відрізнялися потужністю, атлетизмом і високою швидкістю. Багато з них грають в Європі. Нас чекає цікавий матч, буде приємно зіграти з ними. У збірної Нігерії знаю Еммануеля Денніса, який в свій час грав у Зорі.

Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч

У Дніпрі вболівальники завжди відрізнялися своєю зарядженістю. Женю Коноплянку завжди тепло підтримували. Збірна дійсно тут давно не грала, тому напевно буде багато вболівальників, як і у всіх інших містах. Ми теж будемо намагатися їх порадувати", – цитує Караваєва Команда 1.

Поєдинок відбудеться 10 вересня о 21:20 на Дніпро-Арені.

Україна – Нігерія: анонс товариського матчу

blog_ava
Україна – Нігерія: Шевченко оголосив заявку "синьо-жовтих" на товариський матч
11:50
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Теги
Нігерія Нігерія Україна Україна Україна - Нігерія Збірна України Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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