Караваев назвал главные преимущества сборной Нигерии перед спаррингом с Украиной

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от товарищеского матча с Нигерией.

"Знаем, что в сборной Нигерии сильные футболисты, атлетичные игроки. Представители африканского футбола всегда отличались мощностью, атлетизмом и высокой скоростью. Многие из них играют в Европе. Нас ждет интересный матч, будет приятно сыграть с ними. В сборной Нигерии знаю Эммануэля Денниса, который одно время играл в Заре.

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В Днепре болельщики всегда отличались своей заряженностью. Женю Коноплянку всегда тепло поддерживали. Сборная действительно тут давно не играла, поэтому наверняка будет много болельщиков, как и во всех остальных городах. Мы тоже постараемся их порадовать", – цитирует Караваева Команда 1.

Поединок состоится 10 сентября в 21:20 на Днепр-Арене.

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