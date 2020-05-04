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Караваєв виділив найскладнішого опонента у своїй кар'єрі

4 травня 18:32 614 Читать на русском
Караваєв виділив найскладнішого опонента у своїй кар'єрі
Олександр Караваєв / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України та Динамо Олександр Караваєв поділився думками щодо своїх суперників і одноклубників.

"Найважче було грати проти Євгена Коноплянки. Він тоді був у Дніпрі на піковій формі. Швидкий, технічний. У нього це і зараз є, але тоді він робив все свіжіше, з легкістю.

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А найкомфортніше було грати у парі з Каменюкою в Зорі. Він був правим захисником. Допомагав, підказував. А коли я грав правого захисника, у збірній було комфортно з Ярмоленком. З ним хороша комунікація", – сказав Караваєв в ефірі програми DynamOnline на YouTube-сторінці Динамо.

Нагадаємо, Олександр перейшов у Динамо з Зорі у липні 2019 року. За луганський клуб він відіграв два сезони, перебравшись туди з Шахтаря.

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